Tesla ontkent dinsdag in een persbericht dat hun elektrische auto's plotseling kunnen versnellen. Vrijdag werd bekend dat de National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), een onderdeel van het Amerikaanse ministerie van Transport, klachten had ontvangen over Tesla-auto's die plotseling versnelden. De plotselinge versnellingen van de voertuigen zouden 110 crashes en 52 verwondingen hebben veroorzaakt.

Tesla veegt deze klachten van tafel en zegt dat ze bij een shortseller vandaan komen. Dat is iemand die speculeert op een koersdaling van een aandeel en dus baat kan hebben bij negatief nieuws over de fabrikant. Zakenzender CNBC schreef vrijdag al dat de klachten waren ingediend door Brian Sparks, een investeerder die momenteel short gaat op het aandeel.

Sparks zei tegen de zakenzender dat hij onderzoek had gedaan naar problemen bij de Tesla-voertuigen, nadat hij informatie had ontvangen over onverwachte versnellingen bij verschillende modellen. Uit zijn onderzoek blijkt volgens Sparks dat "een groot aantal mensen met deze problemen kampt".

Maar Tesla ontkent deze klachten. "De ingeleverde petitie met klachten is compleet gefabriceerd en ingestuurd door een Tesla-shortseller", stelt de fabrikant in een verklaring. "Wij onderzoeken elk incident waarbij een bestuurder klachten heeft over plotselinge versnellingen. Als we in ieder geval de data van de auto hadden, dan bleek dat de wagen zijn werk deed zoals ontworpen. In andere woorden: de auto versnelt alleen wanneer de bestuurder dat wil en remt wanneer de bestuurder het rempedaal intrapt."