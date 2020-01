Prijzen van bestaande koopwoningen lagen in december 6,5 procent hoger dan een jaar eerder. Dat is een grotere stijging dan in de vier maanden hiervoor, melden het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster dinsdag.

In december werden 22.573 verkopen geregistreerd, ruim 16 procent meer dan in dezelfde periode in 2018. In het hele jaar werden 218.595 woningen verkocht, wat vergelijkbaar is met de hoeveelheid van het voorgaande jaar. Koopwoningen waren over heel 2019 gemiddeld 6,9 procent duurder dan in 2018.

In alle provincies zijn de prijzen in het vierde kwartaal omhooggegaan, met als uitschieter Groningen. Daar bedroeg de prijsstijging maar liefst 8,4 procent. Dat is de grootste stijging voor deze provincie in veertien jaar tijd.

Als het over de vier grootste steden gaat, staat Utrecht qua prijsstijging met bijna 8 procent bovenaan. Amsterdam noteerde van de vier grootste steden de kleinste stijging (3,4 procent).

Stijgende trend sinds juni 2013

Al sinds halverwege 2013 is er een stijgende trend te zien in de woningprijzen. Toen bereikte de woningmarkt een dieptepunt, na een dalende trend die in 2008 met de start van de economische crisis was ingezet. In mei 2018 kwamen de prijzen van woningen voor boven het recordniveau van augustus 2008 uit.

Afgelopen november bereikte de prijsindex het hoogste niveau ooit, aldus het CBS. In de maand erna bleef de index op hetzelfde niveau steken. "Vergeleken met het dal in juni 2013 lagen de prijzen in december 42 procent hoger."