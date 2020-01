De stijging van de huurprijzen in de vrije sector is landelijk in 2019 onder de 5 procent gebleven, meldt huurwoningplatform Pararius dinsdag. Dat is voor het eerst sinds het derde kwartaal van 2015.

In het vierde kwartaal van 2019 was de gemiddelde landelijke huurprijsstijging 4,8 procent, wat wel iets hoger was dan in het tweede en derde kwartaal. Toen kwam de stijging achtereenvolgens uit op zo'n 3 en rond de 3,5 procent. In het eerste kwartaal was de stijging 5 procent.

De vijf grootste steden - Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Den Haag en Eindhoven - zagen de huren minder hard stijgen dan landelijk. Gemiddeld kwam de stijging in het vierde kwartaal uit op 3,4 procent. Dat is een flinke stap omlaag: in de eerste drie kwartalen werden nog flinke stijgingen gemeten. In Eindhoven ging het in het eerste kwartaal zelfs nog om 10 procent, terwijl daar in het vierde kwartaal nog maar een stijging van 1 procent stijging te zien was.

Pararius richt zich in het onderzoek op de prijsstijgingen na de intrek van nieuwe bewoners. Voor bestaande huurders mag de prijs namelijk minder hard stijgen. Huren voor woningen in de vrije sector beginnen bij 720,42 euro per maand.