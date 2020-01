Air France-KLM heeft volgens bronnen aangeboden om een aandeel van 49 procent in het noodlijdende Malaysia Airlines te nemen. Ook andere vliegmaatschappijen zijn naar verluidt geïnteresseerd.

Zo zou Japan Airlines een aandeel van 25 procent in het bedrijf willen nemen en hebben ook lokale concurrenten AirAsia Group en Malindo Air een bod gedaan op een deel van Malaysia Airlines.

Voor de buitenlandse bieders, waaronder Air France-KLM, zou een aandeel in de vliegmaatschappij een strategische stap zijn vanwege de locatie van de Malaysia Airlines-activiteiten. De plannen van deze investeerders zijn volgens bronnen daarom uitgebreider dan die van andere geïnteresseerden.

De Maleisische overheid is op zoek naar een strategische partner om de nationale vliegmaatschappij in de lucht te houden. Malaysia Airlines heeft namelijk moeite het hoofd boven water te houden vanwege betrokkenheid bij twee tragedies. De in Oekraïne neergehaalde vlucht MH17 was van de maatschappij, net als de in 2014 verdwenen vlucht MH370.