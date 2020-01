Canada zei bijna een jaar geleden al in te stemmen met de uitlevering van Huawei-topvrouw Meng Wanzhou aan de VS. Maar de rechtbank moest dat wel goedkeuren, de eerste fase van die zaak is begonnen.

Meng, behalve financieel topvrouw ook de dochter van de oprichter van het Chinese telecomconcern, wordt in de VS verdacht van fraude en het omzeilen van sancties tegen Iran. Canada hield haar op verzoek van de VS al in december 2018 aan.

Volgens kenners van het - vaak trage - Canadese rechtssysteem kan het nog wel jaren duren voordat de rechter tot een definitief oordeel komt. De 47-jarige Meng kan de uitkomst van de zaak in vrijheid afwachten; de dochter van de miljardair achter Huawei kwam op borgtocht vrij.

In de rechtbank bepleit zij haar zaak onder andere door te stellen dat hetgeen waarvan zij in de VS verdacht wordt, in Canada niet strafbaar is. Op het moment dat de Canadese autoriteiten groen licht gaven voor de uitlevering van de topvrouw, had Canada geen sancties tegen Iran. De eerste fase van de rechtszaak duurt vier dagen. Eind april komt de verdediging aan het woord.

Een tweede deel, dat vooral gaat over de procedures die Canada heeft gevolgd bij de aanhouding van de Huawei-topvrouw, begint in juni. De slotfase van de zaak is nu voorzien voor eind september, begin oktober.