Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) verwacht dat de wereldeconomie zal groeien in 2020, maar minder hard dan eerder verwacht. De wereldeconomie groeit minder snel dan eerder gedacht vanwege voortdurende handelsspanningen en oplopende spanningen in het Midden-Oosten.

Het IMF schrijft in haar World Economic Outlook dat de wereldeconomie in 2020 met 3,3 procent zal groeien, een stijging van 0,4 procentpunt ten opzichte van vorig jaar. Het groeicijfer voor 2020 ligt daarmee 0,1 procentpunt lager dan een eerdere raming in oktober. Hiermee zijn de voorspellingen voor 2020 voor de zesde keer verlaagd.

Het IMF is wel hoopvol dat de risico's die de wereldeconomie verder kunnen verlagen minder groot zijn. Zo ziet het monetair fonds dat de maakindustrie en de handelssector het dieptepunt naderen. Dit komt mede door het woensdag ondertekende deelakkoord tussen de Verenigde Staten en China.

Ook zocht de VN-organisatie uit hoe groot de impact was van de stimuleringsmaatregelen van centrale banken. Zonder deze maatregelen zou de wereldeconomie in 2019 en 2020 0,5 procentpunt minder hard zijn gegroeid.

Voor 2021 voorspelt het IMF een groei van de wereldeconomie van 3,4 procent. Ook deze voorspelling ligt lager dan eerder verwacht: in oktober voorspelde de VN-organisatie nog een groei van 3,6 procent voor 2021.