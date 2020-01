Het is logisch dat er iets aan het huidige belastingssysteem moet veranderen en dat er een wereldwijde aanpak moet komen. Dat zei Apple-CEO Tim Cook maandag tijdens een evenement in Ierland. Het is een opvallende uitspraak, omdat met een hervorming ook het techbedrijf te maken krijgt met hogere belastingen.

Onlangs voerden Frankrijk en Italië al verschillende vormen van een zogeheten digitaks in, om zo belastingontwijking door techbedrijven tegen te gaan. Veel multinationals registreren hun inkomsten in de gunstigste landen qua belastingen, waardoor de landen waar hun omzet wordt gemaakt buitenspel worden gezet. Zowel de Fransen als de Italianen zouden echter liever een wereldwijde digitaks zien

De Europese Unie had eerder al oren naar een Europese regeling, maar heeft hier inmiddels van afgezien. Hiervoor is namelijk unanimiteit van de lidstaten nodig, maar Ierland en Luxemburg liggen dwars. In deze landen staan namelijk veel hoofdkantoren van techbedrijven. Daarom besloten Frankrijk en Italië zelf een digitaks in te voeren.

"Ik zou de laatste persoon zijn om te stellen dat het huidige systeem, of dat uit het verleden, perfect is. Ik ben hoopvol en optimistisch dat de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) iets zal bedenken", aldus Cook. De OESO overweegt wereldwijde hervormingen om vast te stellen waar multinationals belasting moeten betalen.