Vliegtuigmaker Airbus gaat een handelsplatform voor vliegtickets opzetten zodat luchtvaartmaatschappijen meer zekerheid hebben over hun inkomsten. Die hangen namelijk af van vliegticketprijzen, die sterk fluctueren.

Het project heet Skytra en wordt gevestigd in Londen. Via het platform kunnen maatschappijen en andere partijen uit de sector derivaten zoals opties verhandelen op basis van de verwachte inkomsten van luchtvaartmaatschappijen. Het wordt dus geen platform voor consumenten.

Volgens Skytra moeten luchtvaartmaatschappen jaren voordat een lijndienst daadwerkelijk wordt gestart al investeringen doen in de infrastructuur, maar worden de meeste tickets pas in de vijf weken voorafgaand aan een vlucht geboekt. Dan komen de inkomsten dus pas binnen.

Ondertussen zijn prijzen van vliegtickets onderhevig aan constante veranderingen door onder meer politieke maatregelen, de stand van de economie en plotselinge pieken in vraag en aanbod.

Volgens Elise Weber van Skytra, die overkomt van Airbus, zouden reisorganisaties een natuurlijke tegenpartij kunnen vormen als het om vliegtickets gaat.

Luchtvaartmaatschappijen gebruiken een dergelijk systeem nu al voor brandstofkosten en risico's rond andere valuta's. Om te voorkomen dat vliegmaatschappijen te veel last hebben van de beweeglijke olieprijzen sluiten ze bijvoorbeeld contracten om dat risico af te dekken. De andere partij in zo'n contract neemt dan in ruil voor een vergoeding het prijsrisico over.