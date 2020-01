De stakingsgolf in Frankrijk die nu al 46 dagen aanhoudt, heeft volgens de Franse minister van Financiën Bruno Le Maire een "beperkte impact" op de Franse economie. Door de werkonderbrekingen groeide de economie in één kwartaal 0,1 procentpunt minder, stelt Le Maire maandag.

Hoewel de minister niet duidelijk is over het kwartaal dat hij aanhaalt, sluit zijn bewering aan bij wat de Franse nationale bank in de afgelopen week meldde over het vierde kwartaal van 2019. In die periode zou er tot 0,1 procentpunt minder kwartaalgroei zijn bereikt.

"Er zullen gevolgen zijn, maar het zal wel om een beperkte impact gaan, denk ik", zei Le Maire tegen de Franse zender LCI television. "De schattingen die op dit moment beschikbaar zijn, tonen aan dat de impact op de groei zo'n 0,1 procentpunt zal bedragen op een kwartaal. Over een heel jaar is dat een zeer beperkt effect."

De acties zijn gericht tegen de plannen om het pensioenstelsel te versoberen door onder meer de pensioenleeftijd te verhogen en speciale voorzieningen voor bepaalde beroepen af te schaffen. Het lijkt er wel op dat de staking aan kracht verliest. De regering van Emmanuel Macron heeft namelijk wat toezeggingen gedaan en stakers voelen steeds meer financiële druk om het werk weer op te pakken.