Het deel van de Europese huishoudens dat problemen heeft met het betalen van de nutsvoorzieningen neemt af, schrijft het Europese statistiekbureau Eurostat maandag. Onder nutsvoorzieningen vallen zaken als gas, water en licht. In 2018 kon 7 procent van de Europese huishoudens de rekening voor nutsvoorzieningen niet betalen. In 2013 was dat nog 10 procent.

Vooral in Griekenland hebben nog steeds veel mensen problemen met het betalen van de rekeningen voor gas, water en licht. Uit cijfers van Eurostat blijkt dat 35,6 procent van de Grieken in 2018 de nutsvoorzieningen niet konden betalen. In Bulgarije kon 30,1 procent van de huishoudens deze rekeningen niet betalen.

Nederlanders hebben hier in Europa de minste problemen mee: slechts 1,5 procent van de Nederlandse huishoudens kon de rekeningen voor gas, water en licht niet betalen in 2018. Andere Europese landen waar dit aandeel relatief laag ligt, zijn Zweden, Tsjechië en Duitsland.

De problemen waren het grootst bij huishoudens bestaande uit één ouder met jonge kinderen; 14 procent van deze huishoudens kon de rekening voor nutsvoorzieningen niet betalen. Huishoudens met twee volwassenen van wie er ten minste een 65 jaar of ouder is, hadden in slechts 3 procent van de gevallen problemen met het betalen van de nutsvoorzieningen.