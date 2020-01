Het verschil tussen rijk en arm neemt wereldwijd toe, schrijft Oxfam Novib in haar jaarlijkse rapport over economische ongelijkheid in de wereld. De organisatie schrijft dit ieder jaar voor de start van het World Economic Forum (WEF) in Davos, een plek waar wereldleiders, CEO's, en internationale politici jaarlijks samenkomen om wereldzaken te bespreken.

Steeds minder mensen leven in extreme armoede, concludeert Oxfam. Maar het verschil tussen arm en rijk neemt juist steeds verder en sneller toe. De economische ongelijkheid groeit onder meer omdat de allerrijksten wereldwijd steeds minder belasting betalen, schrijft de Britse hulporganisatie.

Oxfam Novib schrijft onder meer dat de 2.153 rijkste mensen op aarde inmiddels meer vermogen bezitten dan de 4,6 miljard armsten.

Het goede doel richt zich in het rapport met name op de rol van vrouwen, die in arme landen met name onbetaald werk op zich nemen, zoals de zorg voor het gezin en het doen van huishoudelijke taken als koken. Deze onbetaalde werkzaamheden zouden vorig jaar een waarde hebben gehad van 11,9 biljoen dollar (10,7 biljoen euro), aldus Oxfam. De hulporganisatie schrijft dat die werkzaamheden meer toevoegen aan de wereldeconomie, dan de gehele techindustrie.

Een plek waar veel vrouwen nog onbetaald werk verrichten, is Afrika. Volgens de hulporganisatie zouden de 22 allerrijksten op de wereld meer verdienen dan alle vrouwen in Afrika bij elkaar opgeteld. Oxfam noemt het onbetaalde werk "verborgen motoren in dienst van een systeem dat winsten weg laat vloeien naar grote bedrijven en hun aandeelhouders".