De olie-export van Libië is meer dan gehalveerd na een bevel van de Libische generaal Khalifa Haftar om enkele belangrijke havens af te sluiten. Hierdoor kan Libië 800.000 vaten olie per dag minder uitvoeren dan normaal, schrijft het staatsoliebedrijf National Oil Corp (NOC) zaterdag. Dat is meer dan de helft van wat het land normaal uitvoert: vorige week exporteerde het land ongeveer 1,3 miljoen vaten olie.

Generaal Haftar besloot de vijf havens vrijdag af te sluiten, twee dagen voor een grote vredestop in het Duitse Berlijn. Libië verkeert sinds de dood van dictator Muammar Kaddafi in 2011 in politieke chaos en oorlog.

Een klein deel van het land, waaronder de hoofdstad Tripoli, is in handen van de internationaal erkende regering onder leiding van premier Fayez Al Sarraj. De ruime meerderheid van het land is echter in handen van troepen die worden aangevoerd door generaal Haftar.

Het afsluiten van de havens wordt gezien als manier om de centrale regering onder leiding van Al Sarraj, die zich huist in de Libische hoofdstad Tripoli, economisch onder druk te zetten. Volgens de NOC kost de blokkade het land ongeveer 55 miljoen dollar (49,6 miljoen euro) per dag.

De missie van de Verenigde Naties in Libië reageerde negatief op de actie van generaal Haftar. "De actie zou verwoestende gevolgen hebben voor de Libische bevolking, die afhangen van de vrije stroom van olie voor hun welzijn", aldus de VN-gezant.