De huidige wereldeconomie loopt het risico om terug te vallen in de 'Great Depression' van de jaren dertig, de grootste economische depressie van de jaren dertig. Dat heeft het hoofd van het internationaal monetair fonds (IMF), Kristalina Georgieva, vrijdag gezegd op een bijeenkomst bij het Peterson Institute of International Economics (PIIE) in de Amerikaanse hoofdstad Washington.

Georgieva vergelijkt de huidige wereldeconomie met de roaring twenties, een periode van economische groei die gepaard ging met exploderende beurskoeren, maar ook een groeiende economische ongelijkheid. De roaring twenties kwamen uiteindelijk ten einde met de beurskrach van 1929.

Het nieuwbakken IMF-hoofd verklaart dat de economische ongelijkheid tussen landen in de vorige twee decennia is verminderd, maar dat de ongelijkheid binnen landen juist in toegenomen. Georgieva noemt het Verenigd Koninkrijk als voorbeeld van landen met een stijgende ongelijkheid. "In het VK bezit de rijkste 10 procent van de bevolking evenveel vermogen als de onderste 50 procent", aldus de IMF-voorzitter.

"Op sommige manieren doet deze zorgwekkende trend ons denken aan het eerste deel van de twintigste eeuw, toen de combinatie van technologische vooruitgang en integratie leidde tot een periode van economische voorspoed, de roaring twenties en, uiteindelijk, een economische ramp", aldus Georgieva.