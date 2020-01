Toezichthouders van The National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), onderdeel van het Amerikaanse ministerie van Transport, onderzoeken klachten over auto's van de elektrische automaker Tesla. Sommige Tesla-modellen zouden zo nu en dan plotseling versnellen, wat tot ongevallen heeft geleid, schrijven Tesla-eigenaren in een petitie.

De klachten gaan over de Model S, Model X en Model 3 van Tesla. In totaal zijn er 127 klachten van consumenten binnengekomen bij de toezichthouders over 123 verschillende Tesla-voertuigen.

De plotselinge versnellingen van de voertuigen zouden 110 crashes en 52 blessures hebben veroorzaakt, schrijven de Tesla-eigenaren naar het agentschap. Hierdoor zou de NHTSA volgens de consumenten moeten overgaan tot een terugroepactie.

Mocht het agentschap gehoor geven aan de klachten, dan zal de NHTSA eerst overgaan tot een onderzoek naar ongeveer een half miljoen Tesla-voertuigen. Dat onderzoek zou in potentie kunnen leiden tot een terugroepactie.