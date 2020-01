Boeing is opnieuw tegen een probleem aangelopen met het 737 MAX-toestel van de vliegtuigmaker, schrijven zakenkrant Financial Times en persbureau Bloomberg vrijdag. Het zou gaan om een softwarefout in het systeem dat bij het opstarten van het vliegtuig controleert of de computersystemen van het toestel goed functioneren.

De softwarefout is het zoveelste hoofdstuk in het boek over de problemen van het 737 MAX-toestel. De vliegtuigen van dit type staan inmiddels alweer bijna een jaar wereldwijd aan de grond na twee crashes, waarbij in totaal 346 passagiers om het leven kwamen.

De crashes werden veroorzaakt door een fout in het computerprogramma van de automatische piloot. Het computerprogramma had als taak om de neus omlaag te duwen, wanneer het toestel omhoog werd getrokken. Dit werd in de gaten gehouden door sensoren.

Bij de twee crashes werd echter vanuit de sensor verkeerde informatie doorgespeeld aan het computersysteem, waardoor de neus ten onrechte omlaag wordt gedrukt. Piloten wisten niet van het bestaan af van dit systeem, wat uiteindelijk leidde tot de fatale vliegtuigcrashes. Na de tweede crash in maart vorig jaar sloten diverse landen het luchtruim voor de 737 MAX, waarna werd besloten het vliegtuig wereldwijd aan de grond te houden. Boeing wil het toestel weer in de lucht zien, maar wacht nog altijd op goedkeuring van de Amerikaanse vliegautoriteit FAA.

Of de nieuwe softwarefout ook opnieuw tot vertraging zal leiden is niet bekend. Boeing laat in een verklaring weten dat het bedrijf bezig is "met het doorvoeren van noodzakelijke updates".