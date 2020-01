Vliegtuigbouwer Boeing heeft opnieuw een probleem gevonden in de software van de 737 MAX, meldt persbureau Bloomberg. Doordat het nieuwe probleem eerst moet worden verholpen, kan het nog langer duren voordat het model weer mag vliegen. De 737 MAX staat sinds maart aan de grond na twee dodelijk ongevallen met het toestel.

Het softwareprobleem zou te maken hebben met een controlesysteem dat bij het opstarten van het toestel test of de computersystemen werken. Het is nog niet duidelijk wat de risico's van het softwareprobleem zijn. Ook is nog niet duidelijk hoeveel vertraging Boeing op zal lopen door de ontdekking van de fout.

De 737 MAX staat sinds maart vorig jaar wereldwijd aan de grond na twee dodelijke ongevallen met het toestel in Indonesië en Ethiopië. In totaal kwamen er 346 mensen bij de crashes om het leven. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA verklaarde het vliegtuig onveilig.

Begin deze maand legde Boeing de productie van de 737 MAX-toestellen voor onbepaalde tijd neer. De toestellen staan nog zeker tot mei aan de grond. Mogelijk loopt deze datum door de vertraging die de vliegtuigbouwer nu oploopt nog verder uit.

De twee ongevallen met de 737 MAX werden ook veroorzaakt door een probleem in de software. In beide gevallen waren er problemen met het stuursysteem. Dit zorgde ervoor dat de vliegtuigen automatisch omlaag werden gestuurd in het geval van een kapotte sensor.