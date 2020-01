De winkelleegstand is vorig jaar voor het eerst in jaren weer opgelopen, waardoor nu bijna het niveau bereikt is van 2015, toen 7,5 procent van de winkelpanden geen huurder had. Op 1 januari van dit jaar stond 7,3 procent van de winkels leeg.

Dat blijkt uit cijfers van onderzoeksbureau Locatus. De leegstand is in de loop van 2019 behoorlijk opgelopen. Aan het begin van het jaar bedroeg de leegstand gekeken naar het aantal winkelpanden 6,7 procent van het totaal. Ruim 2.700 winkels sloten vorig jaar definitief de deuren. "Dat is het hoogste aantal sinds wij in 2004 zijn begonnen met meten", zegt directeur onderzoek Gertjan Slob.

Sowieso is het 40 procent meer dan een jaar eerder. Tot de verbeelding spreekt natuurlijk de sluiting van de filialen van Hudson's Bay, dat juist in een aantal steden het gat dat was gevallen voor het faillissement van V&D, had opgevuld. Omdat dit grote panden zijn, telt dat extra door in de leegstand in vierkante meters.

Volgens Locatus loopt de leegstand ook op omdat de panden van de retailzaken die ermee ophouden in mindere mate worden opgevuld met kantoren of horeca. "De afgelopen jaren werden jaarlijks zo'n zevenhonderd panden gevuld met horeca, in 2019 waren dat er met 239 fors minder." Ook werd de helft minder panden omgebouwd tot woning of kantoor vergeleken met een jaar eerder.