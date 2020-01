Het vermoedelijke wangedrag van oud-Nissan-topman Carlos Ghosn staat mogelijk niet op zichzelf. Meerdere managers van de Japanse automaker Nissan zijn volgens een onderzoeksrapport de fout ingegaan. Donderdag heeft de autofabrikant het onderzoek bij de Tokyo Stock Exchange, de primaire aandelen- en effectenbeurs van Japan, ingeleverd.

Het rapport concludeert dat er verschillende overtredingen zijn begaan door meerdere managers. Zo kregen de CEO en een aantal hoge managers te veel uitbetaald. De meeste managers worden niet bij naam genoemd in het rapport.

De Japanse beursuitbater droeg Nissan op het rapport op te stellen. De automaker had cijfers uit het verleden aangepast. De hoofdreden hiervoor was dat Nissan de inkomsten van oud-topman Carlos Ghosn moest aanpassen. Ghosn wordt verdacht van onder meer financieel wangedrag. Zo zou hij via een dochterbedrijf van Nissan miljoenen naar zichzelf doorgesluisd hebben.

Ghosn ontvluchtte eind december zijn huisarrest in Japan. Op Oudjaarsavond dook hij op in Libanon. In november 2018 werd hij al gearresteerd op de luchthaven van Tokio omdat hij verdacht wordt van fraude. De verdediging van de oud-topman noemt het rapport 'bevooroordeeld'.