Travix, het moederbedrijf van onder meer CheapTickets en Vliegwinkel, is overgenomen door het Chinese Trip.com. Dat zegt directeur John Mangelaars vrijdag in een uitzending van BNR.

De Chinese reisgigant neemt Travix over van BCD Group, het familiebedrijf van eigenaar John Fentener van Vlissingen. Het bedrijf was niet bereikbaar voor een reactie.

Onder Travix vallen naast CheapTickets en Vliegwinkel.nl ook Vayama, Flugladen en BudgetAir. Het bedrijf is actief in 39 landen en heeft kantoren in onder meer Nederland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.

De verkoop werd voor Kerst al bezegeld en wacht nog op toestemming van de toezichthouders en de ondernemingsraad.

Travix wordt 'stepping stone' voor Chinezen

Volgens directeur Mangelaars waren er nog twee andere geïnteresseerde partijen. De keuze voor de Chinezen komt door hun technologische kennis. "We hadden geen geld nodig", zegt Mangelaars tegen BNR.

Voor Trip.com is Travix een "stepping stone" in de toerismebranch in de westerse wereld, zegt Mangelaars. Het Chinese bedrijf is al wereldwijd actief met reismerken als Skyscanner, Ctrip en Qunar.

De directeur van Trip.com, Jane Jie Sun, werd onlangs door Forbes uitgeroepen tot een van 's werelds machtigste vrouwen van 2019.