Een overeenkomst tussen Bayer, eigenaar van onkruidverdelger Roundup en tienduizenden klagers over het middel, is aanstaande. Dat zegt een door de rechtbank aangewezen bemiddelaar in een interview met persbureau Bloomberg.

Inmiddels zou het gaan om tussen de 75.000 en 85.000 mensen - en misschien nog meer - die zeggen gezondheidsklachten te hebben, nadat zij hebben gewerkt met het onkruidverdelgingsmiddel Roundup.

Het middel werd ooit op de markt gebracht door Monsanto. Dat bedrijf werd in juni 2018 overgenomen door de Duitse chemiereus Bayer.

De bemiddelaar, Ken Feinberg, zegt in het gesprek met Bloomberg dat hij "voorzichtig optimistisch is" dat binnen een maand overeenstemming kan worden bereikt tussen de partijen.

Meer dan 75.000 mensen beschuldigen Bayer ervan dat zij door het gebruik van Roundup kanker hebben gekregen. In zijn financiële verslag over het derde kwartaal van afgelopen jaar liet Bayer weten dat er toen 42.700 claims waren ingediend. Dat aantal zou ondertussen dus bijna verdubbeld zijn.

Feinberg wilde niet ingaan op wat de deal zou behelzen. Bayer heeft in Californië al drie rechtszaken verloren waarin het bedrijf 191 miljoen dollar (ongeveer 172 miljoen euro) aan schadevergoeding moest betalen.

Bayern gaat in beroep tegen verloren zaken

Daarna werd gekozen voor mediation alvorens weer rechtszaken te voeren. Zaken die al op de rol stonden, zijn uitgesteld. Bayer is wel in beroep gegaan in de zaken die het eerder verloor.

Bayer laat in een reactie aan NU.nl weten dat het bedrijf er inderdaad van uitgaat dat het aantal klagers hoger ligt dan de eerder gerapporteerde 42.700 "gezien de 100 miljoen dollar kostende tv-campagne die klagers in 2019 hebben gevoerd in combinatie met speculaties over mogelijke vergoedingen. In het verleden is bewezen dat het aantal klagers daardoor toeneemt."

Het cijfer dat Bloomberg noemt, is volgens Bayer inclusief mensen die formeel nog niet geklaagd hebben en wellicht helemaal geen zaak hebben. "Wij gaan nog uit van een aantal dat duidelijk onder de 50.000 ligt."