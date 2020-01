De in zwaar weer verkerende luchtvaartmaatschappij Flybe ontkent staatssteun te ontvangen van de Britse regering. Volgens het bedrijf gaat het om een lening, zo reageert de maatschappij tegenover onder meer de BBC.

De luchtvaartmaatschappij reageert hiermee op de geuite bezwaren van branchegenoten zoals Ryanair. De topman van British Airways schreef zelfs een brief aan de Britse minister van Transport, Grant Shapps.

Volgens Flybe steekt de vork anders in de steel. De op omvallen staande vliegmaatschappij zegt een betalingsovereenkomst te hebben gesloten met overheidsorganisatie HM Revenue & Customs. De maatschappij duidt deze overeenkomst aan als een lening en kan volgens het concern door ieder bedrijf in financiële problemen worden gebruikt.

Flybe heeft 75 vliegtuigen en doet meer dan tachtig vliegvelden aan in Europa, met name in het Verenigd Koninkrijk. Vanuit Nederland heeft de maatschappij vaste lijndiensten naar onder meer Birmingham, Exeter en Londen.