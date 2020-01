KLM wil een Boeing 777 en start- en landingsrechten op Schiphol van de voormalige Indiase partnermaatschappij Jet Airways kopen, zegt een woordvoerder van de luchtvaartmaatschappij vrijdag tegen NU.nl.

Jet Airways ging vorig jaar failliet. Tot die tijd was het een partner van Air France en KLM; ze vlogen gezamenlijk tussen onder andere Schiphol en verschillende luchthavens in India.

In april vorig jaar liet een schuldeiser op Schiphol een vliegtuig van Jet Airways aan de ketting leggen. Dat luidde het begin van het einde in voor de maatschappij, zo bleek later. KLM zal nu alle activa die Jet Airways in Nederland had kopen, inclusief de Boeing 777-300ER en de vliegrechten op Schiphol.

'We kopen alle business van Jet in Nederland. De kantoorruimte en marketingactiviteiten bijvoorbeeld, maar ook de daaraan gekoppelde slots", licht de woordvoerder toe. Slots - rechten om te kunnen vliegen op Schiphol - zijn in principe niet te koop. "Wij menen dat de slots deel uitmaken van de business", aldus de KLM-zegsman. "Maar uiteindelijk gaat de slotcoördinator daarover."

De Boeing 777 die KLM ook wil kopen, staat al heel lang op Schiphol, zonder dat daar onderhoud aan is gepleegd. KLM: "We denken dat het een prima toestel is. We moeten het even testen en dan kijken we wat we ermee doen. Of we het opnemen in de vloot of wellicht verkopen."

KLM wil niet zeggen hoeveel het betaalt voor de activa van Jet Airways. De maatschappij werd op 22 mei vorig jaar failliet verklaard door een Nederlandse rechter. Later gebeurde dat ook in India.