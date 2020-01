De Chinese economie groeide in het vierde kwartaal van 2019 met 6 procent ten opzichte van een jaar eerder, en dat is het laagste groeicijfer sinds 29 jaar. Dat is volgens verwachting, laat China weten.

De trage economische groei komt door de handelsoorlog met de Verenigde Staten en afzwakkende binnenlandse bestedingen, maar is nog steeds binnen de doelstelling van de regering, laat een woordvoerder van het Chinese Nationale Bureau voor de Statistiek weten. Die doelstelling is een groei van van 6 tot 6,5 procent.

Het bruto binnenlands product (BBP) groeide met 1,5 procent in het vierde kwartaal ten opzichte van de afgelopen drie maanden. China streeft niet doelbewust een hoge economische groei na, en het is normaal dat de groei van het BBP fluctueert, aldus een woordvoerder Nationale Bureau voor de Statistiek.

Ook minder Chinese baby's

De Amerikaanse president Donald Trump en de Chinese vicepremier Liu He ondertekenden woensdag een gedeeltelijk handelsakkoord, om voorlopig een eind te maken aan de handelsspanningen tussen de twee landen. China en de Verenigde Staten zien af van nieuwe importheffingen en de VS zal de importheffingen op Chinese goederen halveren. China heeft toegezegd in de komende twee jaar ruim 200 miljard dollar meer aan Amerikaanse producten te kopen dan in 2017 en de eigen valuta niet meer te laten devalueren.

Naast een lage economische groei kwam het Chinese Bureau voor de Statistiek ook met geboortecijfers: dat bedroeg 10.48 per duizend, het laagste sinds 1949. Het aantal baby's dat is geboren in 2019 daalde met ongeveer 580.000 tot 14,65 miljoen.