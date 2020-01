De Amerikaanse ambassadeur in Nederland, Pete Hoekstra, bevestigt dat de Verenigde Staten Nederland onder druk hebben gezet om te voorkomen dat de Nederlandse chipmachinefabrikant ASML machines zou leveren aan China, meldt Het Financieele Dagblad (FD).

De VS vindt de verkoop van de machines aan China een veiligheidsrisico. "Wij geloven dat dit bijzonder gevoelige technologie is, die niet thuishoort op bepaalde plaatsen", zegt Hoekstra.

De machine van het bedrijf uit Veldhoven is de meest geavanceerde chipmachine ter wereld. De technologie is al aan meerdere landen verkocht, waaronder ook aan de VS.

Voor het exporteren van bepaalde technieken naar bepaalde landen, hebben bedrijven toestemming nodig van de overheid. ASML wacht nog op toestemming van de Nederlandse overheid om de machine aan China te kunnen leveren.

De Chinese ambassadeur in Nederland, Xu Hong, zei woensdag in Het Financieele Dagblad dat hij zich zorgen maakt over de handelsrelatie tussen China en Nederland door vermeende Amerikaanse bemoeienis. Het kabinet zou de export om politieke redenen achterhouden.

Vorige week kwam naar buiten dat het kabinet de verkoop zou tegenhouden, onder druk van de Amerikanen.