Microsoft belooft in de komende tien jaar klimaatpositief te worden, schrijft het bedrijf donderdag in een blogpost. Dat houdt in dat het bedrijf in 2030 meer koolstoffen afbreekt dan dat het bedrijf uitstoot.

Twintig jaar later, in 2050, wil Microsoft zelfs zover zijn dat het alle koolstoffen die het bedrijf heeft uitgestoten sinds de oprichting in 1975 uit de atmosfeer verwijderd heeft.

"De temperatuur van de planeet is al met 1 graad Celsius gestegen. Als we de uitstoot niet terugbrengen en de temperaturen maar blijven stijgen, dan zal dat volgens de wetenschap een catastrofaal resultaat hebben", licht Microsoft-president Brad Smith de belofte van het bedrijf toe. "Alle partijen die het kunnen betalen om grotere stappen te maken en verder te gaan moeten dat ook doen".

De belofte draait om zowel de directe als indirecte uitstoot. Hierbij gaat het om zaken als de levenscyclus van producten, de materialen die gebruikt worden bij de bouw van fabrieken en de vliegreizen van werknemers.

Om klimaatpositief te worden en de uitstoot af te breken heeft Microsoft een innovatiebudget van een miljard dollar (900 miljoen euro) vrijgemaakt. Het innovatiefonds is volgens Smith nodig "omdat de technologie die het probleem kan oplossen vandaag de dag nog niet bestaat."

Microsoft is niet het eerste techbedrijf dat publiekelijk klimaatdoelen stelt. Amazon beloofde eerder dit jaar in 2040 klimaatneutraal te zijn, waarbij het bedrijf onder de streep geen koolstof meer uitstoot.