Boekhandelketen Bruna wordt definitief overgenomen door Audax, het moederbedrijf van winkels als AKO en Marskramer, schrijft Audax donderdag in een persbericht.

Audax neemt alle 273 vestigingen van Bruna in Nederland over. Het grootste deel van die winkels zijn franchisevestigingen. De winkels blijven na de overname Bruna-winkels.

De combinatie van beide partijen krijgt een omzet van 350 miljoen euro, zeventienhonderd medewerkers en dertienhonderd winkelvestigingen. Hoeveel Audax voor de boekhandel neertelt, is niet bekendgemaakt.

De overname werd donderdag afgerond, nadat de Autoriteit Consument & Markt (ACM) goedkeuring had gegeven voor de inlijving van de boekhandel door Audax. Bruna kwam twee jaar geleden in handen van Shared Stories Group. De boekhandel was daarvoor van PostNL en ING, die van het noodlijdende bedrijf af wilden.