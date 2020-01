Streamingdienst Netflix gaat dit jaar meer geld in eigen content steken dan vorig jaar. Het bedrijf zal in 2020 ongeveer 17 miljard dollar (zo'n 15,7 miljard euro) uitgeven aan eigen producties, ruim 2 miljard dollar meer dan in 2019. Dat blijkt uit een analyse van de Canadese zakenbank BMO Capital Markets waar media als Variety over schrijven.

De extra investeringen in eigen werk komen niet als een verrassing. Vorig jaar boekte de streamingdienst namelijk veel succes met een flink aantal eigen producties. Zo wonnen Netflix-films als The Irishman en Marriage Story verschillende prijzen. Ook werden die films voor respectievelijk tien en zes Oscars genomineerd.

Netflix doet de investering in een periode waarin het bedrijf steeds meer concurrentie krijgt. Zo lanceerde Disney in november zijn eigen streamingdienst Disney+, terwijl ook techbedrijf Apple en betaalzender HBO steeds meer inzetten op streamingplatformen.

Om shows te kunnen blijven maken, heeft Netflix zich in het afgelopen jaar wel flink in de schulden gestoken. De langetermijnschuld van het bedrijf lag aan het eind van het derde kwartaal op 12,5 miljard dollar. In dezelfde periode van 2018 was dat nog een kleine 8,5 miljard dollar, blijkt uit de laatste kwartaalcijfers van het bedrijf.

Netflix heeft wereldwijd inmiddels 158 miljoen betalende klanten, van wie ongeveer 3,2 miljoen in Nederland.