Meer Nederlandse huishoudens stapten in 2019 over op een andere energieleverancier en kozen daarbij in het grootste deel van de gevallen voor groene energie, blijkt donderdag uit een analyse van vergelijkingssite Gaslicht.com.

Het aantal overgestapte Nederlandse huishoudens viel vorig jaar 20 procent hoger uit dan een jaar eerder, stelt de vergelijkingssite. Niet eerder stapten zoveel consumenten over, schrijft Gaslicht.com.

Deze mensen stapten vooral aan het eind van 2019 over. "Al jaren zien we de meeste overstappers tegen het eind van het jaar", zegt Gaslicht.com-oprichter Ben Woldring. Volgens de vergelijkingssite lijkt het erop dat Nederlanders dit het liefst zo laat mogelijk in het jaar, omdat ze tegelijkertijd voor zowel zorg als energie willen overstappen.

Daarnaast ziet Gaslicht.com een groei in het aantal overstappers dat nog niet eerder in actie is gekomen. "Steeds meer Nederlanders zien in dat met jaarlijks overstappen een flinke besparing te behalen valt." Volgens de vergelijkingssite lag het gemiddelde bespaarde bedrag per huishouden in 2019 op 325 euro. Dit wordt gemeten aan de hand van het gekozen contract ten opzichte van de gemiddelde kosten van een variabel contract voor onbepaalde tijd.

Bij het overstappen kiezen Nederlandse huishoudens vaker voor groene energie. In 2019 ging het volgens Gaslicht.com in ruim 83 procent van de gevallen om een contract met groene stroom. Hiervan koos bijna 24 procent voor groene stroom uit Nederland. Dit betekent dat steeds minder huishoudens kiezen voor grijze energie. De vergelijkingssite stelt dat het aandeel grijze energie in de afgelopen twee jaar met 42 procent is afgenomen: van 28,5 procent in 2017, naar 16,8 procent in 2019.