De totale exportwaarde van Nederlandse landbouwproducten is vorig jaar naar recordhoogte gestegen. Dat melden Wageningen Economic Research (WUR) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag op basis van gezamenlijk onderzoek. In totaal ging er voor 94,5 miljard euro aan vlees, groenten en bloemen de grens over. Dit is een stijging van ruim 4,6 procent in vergelijking met 2018.

De stijging van de totale exportwaarde heeft volgens de onderzoekers niet zozeer te maken met een enorme toename van het aantal geëxporteerde producten, maar komt voor het grootste deel tot stand door prijsstijgingen van landbouwproducten. Circa twee derde van de exportgroei komt door prijsstijgingen, terwijl een derde door een volumegroei komt.

Sierteelt was het meest populair, in totaal werd er voor 9,5 miljard euro aan Nederlandse planten, bloemen en boomkwekerijproducten naar het buitenland geëxporteerd. Daarna volgen vlees (8,8 miljard euro), zuivel en eieren (8,6 miljard euro), groenten (7,3 miljard euro), fruit (6,2 miljard euro) en dranken (5,8 miljard euro).

Vleesexport steeg in rap tempo

Met name de vleesexport steeg in een rap tempo; in vergelijking met 2018 lag die zo'n 8 procent hoger. Volgens de onderzoekers is dit onder meer te danken aan de export van varkensvlees.

Door het uitbreken van de Afrikaanse varkenspest in China kopen de Chinezen flink meer Nederlandse varkens: van 117 miljoen euro in 2018 tot naar schatting 377 miljoen euro in 2019. Door de gegroeide vraag lag het gemiddelde prijsniveau van varkensvlees ook hoger.

Duitsland grootste afnemers van Nederlandse landbouwproducten

Een op de vier Nederlandse landbouwproducten komt in Duitsland terecht, met een totaalwaarde van 23,6 miljard euro. Daarmee zijn onze oosterburen onze belangrijkste handelspartners op het gebied van landbouw. Naast Duitsland zijn de belangrijkste afnemers van landbouwproducten België (11 procent), Verenigd Koninkrijk (9 procent), Frankrijk (8 procent) en Italië (4 procent).

De grootste stijger in de top tien van afnemers is China, met een groei van 22 procent. Naast de vraag naar Nederlands varkensvlees steeg daar onder meer ook de vraag naar Nederlands babymelkpoeder.