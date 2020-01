Verschillende grote spelers uit de pluimveesector waarschuwen dat de vogelgriep die momenteel om zich heen grijpt in Midden- en Oost-Europese landen kan overslaan naar Nederland. De sector vraagt minister Carola Schouten (Landbouw) donderdag in een brief daarom een tijdelijke ophokplicht op te leggen. Dat bevestigt LTO Nederland in gesprek met NU.nl, na berichtgeving van RTV Oost.

Zo moet worden voorkomen dat wilde vogels die vanwege de kou in oostelijk gelegen landen naar Nederland komen de ziekte naar pluimveebedrijven verspreiden. Het H5N8-virus zou namelijk al zijn aangetroffen bij een wilde vogel.

Rond Oud en Nieuw werd melding gemaakt van vogelgriep in Polen, waarna het virus ook opdook in Hongarije, Slowakije en Roemenië.

Voorzitter van de Vereniging van de Nederlandse Pluimveeverwerkende Industrie (NEPLUVI) Gert-Jan Oplaat zegt tegen RTV Oost dat het probleem daarmee al "behoorlijk groot" is. Het virus zou zich nu uitbreiden richting de Duitse grens.

De ophokplicht zou een aanvulling zijn op maatregelen die de sector zelf al heeft genomen. "De Nederlandse pluimveesector kan grote schade oplopen bij introductie van het virus als gevolg van exportsluitingen door derde landen of mogelijke ruimingen", zo staat in de brief.

De laatste keer dat er een ophokplicht voor de sector gold, was in 2017 en 2018. Ook toen was het ter bescherming tegen het vogelgriepvirus.