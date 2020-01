De drie advocaten die de gevluchte oud-Nissan-topman Carlos Ghosn bijstonden in Japan zijn opgestapt, zeggen zij donderdag. De advocaten weigeren een reden voor hun besluit op te geven.

De voormalige Nissan-topman, die eind jaren negentig dankzij het succes van zijn reorganisatieplannen furore maakte bij zowel Nissan als Renault, vluchtte eind vorige maand op spectaculaire wijze uit Japan. Hij dook op Oudejaarsavond ineens op in Libanon, zonder dat zijn advocaten hiervan afwisten. Mogelijk is dat de reden waarom de advocaten op zijn gestapt.

Steradvocaat Junichiro Hironaka, die de bijnaam 'het scheermes' draagt, zei begin januari dat de vlucht van Ghosn voor hem "uit de lucht kwam vallen". "Er moet een grote organisatie achter zitten om dit voor elkaar te krijgen", aldus Hironaka.

Ghosn trok naar Libanon terwijl hem een huisarrest was opgelegd vanwege vier lopende aanklachten tegen hem. Vorige week zei hij op een persconferentie dat vluchten voor hem de enige optie was, omdat er sprake zou zijn van een complot tussen Nissan en de Japanse autoriteiten om de verdere integratie van Renault en Nissan te voorkomen. "Ik zou doodgaan in Japan of moeten vluchten", aldus de oud-topman van de automerken.

Ook beschuldigde hij het Japanse juridische systeem ervan dat het erop gericht is om schuldbekentenissen af te dwingen. Hij verwees naar de vervolgingscijfers in Japan: ruim 99 procent van de aanklachten resulteert in een veroordeling.