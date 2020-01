Met de officiële lancering van Invest-NL, een investeringsfonds waar de Nederlandse overheid 1,7 miljard euro in gestoken heeft, krijgen Nederlandse bedrijven veel makkelijker toegang tot Europese gelden. Volgens een woordvoerder gaat dat over heel veel miljarden.

"Dat is vele malen meer dan de 1,7 miljard die wij erin steken", zegt een woordvoerder. Europese landen als Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk hebben al veel langer organisaties die namens nationale ondernemingen aanspraak kunnen maken op de zogenoemde 'Juncker-gelden'. Die miljarden worden beheerd door de Europese Investeringsbank (EIB).

Het gaat hier om risicokapitaal, zoals leningen of aandelen bijvoorbeeld en nadrukkelijk geen subsidies. "Nederland heeft tot dusver nooit direct toegang gehad tot risicokapitaal uit dat soort fondsen. Met Invest-Nl hebben we dat nu wel", licht de woordvoerder toe. Frankrijk had al BPI France, en Duitsland bijvoorbeeld KFW. Invest-NL richt zich uitsluitend op investeringen in Nederland met als doel innovatie en duurzaamheid te bevorderen.

Invest-NL is een private onderneming, maar volledig gefinancierd door de overheid. Minister Wopke Hoekstra benadrukte het bijzondere aspect daarvan: "Het komt niet vaak voor dat het Rijk een staatsdeelneming opricht." De enige aandeelhouder is het ministerie van Financiën.