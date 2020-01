Het Zwitserse Nestlé, producent van bekende merken als Nespresso en Haägen-Dazs, investeert tot 2 miljard euro in de overgang van nieuw naar hergebruikt plastic dat geschikt is voor het verpakken van voedingsmiddelen.

Het grootste levensmiddelenconcern ter wereld hoopt dat de ontwikkeling van innovatieve, duurzame verpakkingsoplossingen zo versneld kan worden. In 2018 zegde Nestlé al toe ervoor te zorgen dat in 2025 al het verpakkingsmateriaal van de producten te recyclen of hergebruiken is.

"Voor die tijd zullen we eveneens het gebruik van nieuw plastic met een derde terugdringen", laat de onderneming nu weten. Ook willen de Zwitsers een steentje bijdragen aan het plasticvrij maken van oceanen, meren en rivieren. De kwaliteit en veiligheid van eten en drinken blijft van het grootste belang, benadrukt Nestlé. "En verpakkingen spelen daarin een grote rol."

De beschikbaarheid van gerecycled plastic dat geschikt is om eten en drinken in te verpakken is klein. Om een markt te creëren, committeert Nestlé zich ertoe om tot 2 miljoen ton van dat speciale plastic in te kopen. Dat alleen al komt neer op een investering van bijna 1,5 miljard euro.