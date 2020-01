De toeristische sector in Australië, goed voor een bijdrage van meer dan 3 procent aan de totale economie, voelt de financiële gevolgen van de bosbranden die het land al maanden teisteren. De brancheorganisatie schat de schade vooralsnog op 1 miljard Australische dollar, zo'n 620 miljoen euro.

De Australian Tourism Industry Council (ATIC) doet dan ook een beroep op de overheid om manieren te vinden om de toeristen te verleiden naar Australië te komen. "De beeldvorming die door de branden ontstaat is heel slecht voor ons land", zegt de directeur van de ATIC.

"Mensen zijn feitelijk gestopt met reizen en dat is volstrekt begrijpelijk: dat is het instinct." Jaarlijks komen negen miljoen buitenlandse toeristen naar Australië en het binnenlandse toerisme zat in een stijgende lijn. Maar nu zit de klad erin.

In gebieden waar geen branden zijn, wordt al meer dan de helft van de boekingen voor accommodaties geannuleerd. Waar wel branden zijn of zijn geweest, zijn helemaal geen toeristen meer. Ook het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken raadt reizen naar gebieden ten zuiden van Sydney af als dat niet strikt noodzakelijk is.