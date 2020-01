Meer dan driehonderd mensen zijn vorig jaar slachtoffer geworden van fraude met valse bitcoinadvertenties waarvoor de naam en beeltenis van bekende Nederlanders worden gebruikt, laat de Fraudehelpdesk woensdag aan NU.nl weten na berichtgeving van Shownieuws. Samen hebben de slachtoffers bijna 3 miljoen euro schade geleden.

In 2019 waren er 332 slachtoffers met een schadebedrag van 2.916.555 euro. Dat is een flinke stijging: in 2018 meldden 39 slachtoffers zich bij de Fraudehelpdesk. Zij leden in totaal 776.642 euro schade.

Vooral in het afgelopen jaar duiken steeds meer nepadvertenties op waarbij de naam en beeltenis van onder anderen Alexander Klöpping, Ruud Feltkamp en Matthijs van Nieuwkerk worden misbruikt. Ook de vormgeving van media zoals de NOS en NU.nl zijn door fraudeurs gebruikt.

John de Mol startte in 2019 een rechtszaak tegen Facebook vanwege de nepadvertenties. In november oordeelde de rechtbank in Amsterdam dat Facebook nepadvertenties met de naam en beeltenis van De Mol moet verwijderen.

De rechtbank stelde Facebook een dwangsom van 1,1 miljoen euro in het vooruitzicht als het bedrijf de advertenties niet actief tegengaat. Maar het sociale medium kan naar eigen zeggen niet voldoen aan alle eisen. Facebook is daarom in hoger beroep gegaan.