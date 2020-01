De Amerikaanse president Donald Trump en de Chinese vicepremier Liu He hebben woensdag in het Witte Huis een gedeeltelijk handelsakkoord ondertekend. Met het deelakkoord komt er voorlopig een eind aan maanden van handelsspanningen waarbij de partijen elkaar beurtelings met importtarieven om de oren sloegen.

Om de kou tussen beide partijen voorlopig uit de lucht te halen, zien de landen af van nieuwe importheffingen. Ook is in de deal, die slechts 86 pagina's telt, afgesproken dat de Verenigde Staten de importheffingen op Chinese goederen die in september vorig jaar werden ingevoerd halveren. De importheffing van 25 procent op Chinese goederen met een totale waarde van 250 miljard dollar (224,6 miljard euro) blijft van kracht.

Daarnaast heeft China onder meer toegezegd meer Amerikaanse producten, waaronder landbouwproducten, vliegtuigen en auto-onderdelen, te zullen kopen. De Chinezen beloven in de komende twee jaar ruim 200 miljard dollar meer aan Amerikaanse producten te kopen dan in 2017. Ook heeft China beloofd de eigen valuta niet meer te laten devalueren en het intellectueel eigendom van Amerikaanse bedrijven beter te beschermen.

Om deze afspraken na te komen, zullen handelsgezanten van beide partijen elkaar een aantal keren in het jaar treffen om te evalueren hoe het gaat.

Trump: Samen herstellen we fouten uit het verleden

"Samen zijn we fouten aan het herstellen uit ons verleden om zo in de toekomst voor economische gerechtigheid en zekerheid te zorgen voor Amerikaanse werkenden, boeren en families", zei Trump voor het tekenen van het deelakkoord. De Amerikaanse president claimde voor de ondertekening ook dat "er nog nooit zo'n groot akkoord was gesloten".

Hij deed deze uitspraken in het bijzijn van de Chinese vicepremier Liu He en een zaal vol Amerikaanse ambtenaren en mensen uit het Amerikaanse bedrijfsleven. De grote afwezige bij de ceremonie was de Chinese president Xi Jinping. Hij schreef eerder in een brief dat hij hoopt dat de VS Chinese bedrijven eerlijker zullen behandelen met dit akkoord.

Handelsoorlog is nog niet voorbij

Met het deelakkoord is de handelsoorlog echter nog verre van afgelopen. Na het ondertekenen van de deal zit er nog een gemiddelde Amerikaanse heffing van ongeveer 19 procent op producten uit China. Andersom is de gemiddelde importheffing op een product uit de VS meer dan 20 procent, blijkt uit cijfers van het Peterson Institute for International Economics (PIIE).

De importheffingen die nog blijven bestaan, tonen aan dat de ondertekeningsceremonie van woensdag slechts een tussenstap is. Een phase two deal, zoals de Amerikanen de volgende stap in dit proces noemen, moet echt het verschil gaan maken. De Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin zei woensdag tegen zakenzender CNBC dat de importheffingen pas in een vervolgakkoord verder zullen worden teruggebracht.

Trump vond handelsrelatie met China niet eerlijk

De handelsvete tussen de twee landen begon met het aantreden van Trump aan het begin van 2017. In zijn verkiezingscampagne beloofde hij onder meer de handelsrelatie tussen de VS en China "eerlijker" te maken.

Trump vond de handelsrelatie niet eerlijk vanwege het grote handelstekort. De VS importeert namelijk voor een veel groter bedrag aan goederen uit China dan het land naar China exporteert.