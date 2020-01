Ecosupermarkt Marqt heeft in 2018 opnieuw geen winst weten te behalen, blijkt uit de jaarrekening van het bedrijf waar RTL Z als eerste over berichtte. De keten van duurzame supermarkten verloor in 2018 1,5 miljoen euro. Het bedrijf is sinds de oprichting in 2008 nooit winstgevend geweest.

Door de slechte resultaten was het eigen vermogen van het bedrijf zelfs even negatief, waardoor Marqt technisch failliet was in 2018. Het bedrijf zegt echter dat het geen concreet gevaar loopt, omdat het vorig jaar meerdere vestigingen heeft verkocht aan Albert Heijn.

De keten van eco-supermarkten maakt sowieso al een roerige tijd door. Eind vorig jaar werd Marqt overgenomen door Udea, moederbedrijf achter de duurzame supermarkt Ekoplaza, na een felle strijd met de oprichters van Marqt, Quirijn Bolle en Meike Beeren.

Marqt gaat nu onder leiding van Udea afgeslankt verder. Het moederbedrijf van Ekoplaza verkocht namelijk vlak na de overname in december nog eens een handjevol vestigingen aan supermarktketen Jumbo. Hierdoor heeft Marqt nog slechts negen vestigingen, waarvan het grootste deel in Amsterdam.