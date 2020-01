Netflix sluisde in 2018 tot 430 miljoen dollar (ruim 385 miljoen euro) van de winst via onder meer Nederland weg naar belastingparadijzen om zo minder te hoeven afdragen, stelt onderzoeksdenktank Tax Watch UK woensdag aan de hand van eigen onderzoek.

De wereldwijde winst van het bedrijf bedroeg in dat jaar 1,2 miljard dollar.

In het Verenigd Koninkrijk zitten achttien productiebedrijven van het bedrijf die bovendien aanspraak zouden kunnen maken op een belastingvoordeel voor tv-makers. Hoewel de financiële gegevens van die bedrijven niet openbaar zijn, zou Netflix op deze manier volgens Tax Watch UK dubbel belastingvoordeel krijgen.

Volgens de denktank is de bedrijfsstructuur van Netflix, die het bedrijf in staat stelt om winst weg te sluizen, vergelijkbaar met die van andere multinationals in de digitale sector. Hierbij worden de inkomsten niet in het land van de consument verzameld, maar komt de rekening van een buitenlandse holding. Vanaf die holding wordt de winst vervolgens verplaatst naar een belastingparadijs.

Voor Netflix geldt dat een van de holdings in Nederland staat, waar volgens Tax Watch UK het geld van Britse klanten naartoe gaat. In 2017 betaalde het bedrijf in Nederland echter 0 procent belasting en werd de winst naar Brazilië werd verplaatst.

Eind 2019 kwamen geruchten op gang over een onderzoek naar belastingontwijking door Netflix in Italië.