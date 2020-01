De Nederlandse export van bloemen en planten naar het buitenland is in 2019 opnieuw naar recordhoogte gegroeid, schrijft de Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijproducten (VGB) woensdag. De omzet van de sector steeg vorig jaar naar 6,2 miljard euro, in 2017 en 2018 lag dat nog op 6 miljard euro.

De exportwaarde van potplanten ging vorig jaar met 4,3 procent omhoog en steeg daarmee harder dan de exportwaarde van snijbloemen, waarvoor een stijging van 3,6 procent werd genoteerd. Dat blijkt uit cijfers van Floridata, schrijft de VGB.

Vooral december was een goede maand voor de Nederlandse bloemkwekerij, toen steeg de export met 10,3 procent meer dan in dezelfde maand een jaar eerder. Sinds 2013 groeide de sector niet zo hard. De exporteurs werden daarbij geholpen door zacht weer en een extra handelsdag, aldus de branchevereniging.

Duitsland importeert met een totaalwaarde van 1,67 miljard euro het grootste deel van onze bloemen en planten, maar dit is afgelopen jaar wel gekrompen. De branche vangt dit op door juist in andere regio's meer af te zetten.

Volgens de branchevereniging importeren met name Oost-Europese landen, zoals Polen, veel meer Nederlandse bloemen. Ook importeerde het Verenigd Koninkrijk ondanks de Brexit-perikelen voor 844 miljoen euro aan Nederlandse bloemen, een groei van 3,4 procent.