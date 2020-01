Willie Walsh, topman van luchtvaartmaatschappij British Airways, heeft woensdag in een brief uitgehaald naar het besluit van de Britse regering om Flybe te redden. De vliegmaatschappij werd woensdag in leven gehouden door een akkoord tussen de Britse regering en aandeelhouders van Flybe.

Het instappen van de Britse regering heeft tot boze reacties geleid bij milieuactivisten, maar ook bij concurrenten van Flybe, zoals British Airways.

"Het is een overduidelijk misbruik van publieke middelen", schrijft Walsh in een brief aan de Britse minister van Transport Grant Shapps. Hij beschuldigt het consortium dat Flybe bezit, geleid door Virgin Atlantic, ervan dat de belastingbetaler nu de rekening moet oppikken voor wanbeleid bij de luchtvaartmaatschappij.

Het is niet gek dat Walsh, die dit jaar vertrekt bij de luchtvaartmaatschappij, kritiek heeft op de steun van de Britse staat. British Airways concurreert namelijk met Flybe op een aantal routes. Daarnaast is Virgin Atlantic een grote rivaal van British Airways.

De Britse regering bereikte dinsdag een akkoord met aandeelhouders van Flybe om de maatschappij in de lucht te houden. Details over de deal werden niet bekendgemaakt, maar Britse media waaronder BBC schrijven dat Flybe uitstel heeft gekregen van het betalen van een passagierstaks.

Deze taks maakt deel uit van het prijskaartje van een vliegticket, wat door de maatschappij wordt geïnd en vervolgend wordt doorgesluisd naar de Britse belastingdienst. Het uitstellen hiervan zou Flybe zo'n 100 miljoen pond (116,7 miljoen euro) aan ademruimte geven. Het uitstel zou tot drie maanden kunnen duren, aldus BBC.