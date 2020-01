China voert bij monde van de ambassadeur in Nederland de druk op over de levering van een geavanceerde chipmachine van ASML aan het land. In een interview met Het Financieele Dagblad (FD) zegt hij zich zorgen te maken over de handelsrelatie tussen zijn land en Nederland door vermeende Amerikaanse bemoeienis.

Voor het exporteren van bepaalde technieken naar bepaalde landen, hebben bedrijven toestemming nodig van de overheid. "Dat is ook zo in dit geval", verduidelijkt een woordvoerder van ASML. Het gaat om een hele geavanceerde chipmachine, die alleen het Veldhovense bedrijf kan maken, van het type EUV (extreem ultraviolet) die China wil kopen.

De machine kost 120 miljoen euro. ASML wacht nog steeds op toestemming van de Nederlandse overheid om de machine te kunnen leveren. "We weten niet hoelang we nog moeten wachten op bericht of dat al dan niet doorgang kan vinden."

Vorige week kwam naar buiten dat het kabinet de verkoop zou tegenhouden, onder druk van de Amerikanen. Daar reageert de Chinese ambassadeur nu op. "Nederland en China hebben een vierhonderd jaar lange geschiedenis van goede samenwerking. Wij maken ons zorgen dat Nederland onze handelsrelatie nu laat politiseren onder Amerikaanse dwang", zo tekende het FD op.