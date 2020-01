De Duitse economie is vorig jaar met 0,6 procent het minst gegroeid sinds 2013. Dat meldt statistiekbureau Destatis woensdag in een voorlopige schatting.

De voorspelling komt overeen met de verwachting van veel economen. Zij voorspelden eveneens dat het bruto binnenlands product (bbp) minder zou groeien dan in 2018 het geval was. Toen groeide de Duitse economie met 1,8 procent.

"Dit betekent dat de Duitse economie voor het tiende jaar op rij is gegroeid", benadrukt Destatis-afdelingshoofd Albert Braakmann. "Dat is de langste groeiperiode sinds de Duitse eenwording."

Eerder bleek al dat de Duitse economie in het derde kwartaal op een haar na aan een recessie ontsnapte. De groei was toen 0,1 procent, terwijl in het tweede kwartaal een krimp te zien was. Bij twee opeenvolgende kwartalen met krimp wordt gesproken van een recessie.