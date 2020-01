Een nieuwe tegenvaller voor vliegtuigbouwer Boeing, Malaysia Airlines heeft de levering van 25 toestellen van het type 737 MAX opgeschort. De Boeing 737 MAX staat sinds maart vorig jaar wereldwijd aan de grond na twee fatale ongevallen met het toestel.

Dat is ook de reden waarom Malaysia Airlines de leveringen nu voor onbepaalde tijd opschort. Een zoveelste tegenvaller voor Boeing. Dinsdag werd bekend dat de Amerikaanse vliegtuigbouwer 2019 heeft afgesloten met het laagste aantal orders in decennia. Het aantal leveringen kwam uit op het laagste niveau in elf jaar.

De twee ongevallen met de 737 MAX werden veroorzaakt door een probleem in de software van het nieuwste toestel voor de korte en middellange afstand. Over hoe zoiets heeft kunnen gebeuren, kwam vorig jaar steeds meer informatie naar buiten. En vorige week gaf Boeing honderden interne berichten over het verloop van de affaire vrij. Daarin stond onder meer dat "het toestel is ontworpen door clowns onder toezicht van apen".

Overheid zoekt koper voor Malaysia Airlines

Malaysia Airlines zou de eerste Boeing 737 MAX in juli van dit jaar moeten ontvangen. Vorig jaar liet de maatschappij al weten de introductie sowieso uit te stellen, omdat het steeds langer duurt voordat bekend is wanneer het toestel weer mag vliegen. Het kost luchtvaartmaatschappijen veel tijd om hun schema's op te stellen. De Maleisische overheid zoekt een koper voor de nationale maatschappij.

Het bedrijf is de tragedies met de MH17 en de MH370, die van de radar verdween en nooit is gevonden, financieel niet te boven gekomen. Analisten suggereren dat het bedrijf gebruikmaakt van de problemen met de MAX om betere voorwaarden bij Boeing te bedingen.