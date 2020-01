Bedrijven die hun producten ook aan de man willen brengen via Amazon.nl kunnen zich vanaf woensdag aanmelden bij de webgigant. Amazon.nl verkoopt nu alleen nog boeken.

De bedoeling is dat in de loop van dit jaar "miljoenen producten" te koop zijn via de site, die daarmee nadrukkelijk de strijd aangaat met het Nederlandse bol.com.

In bijvoorbeeld Duitsland is het van oorsprong Amerikaanse Amazon ook al prominent aanwezig op internet. Nederlandse kopers worden nu nog doorgeleid naar de Nederlandstalige versie van de Duitse site.



"We kijken ernaar uit om het aantal productcategorieën uit te breiden", zegt Alex Ootes, verantwoordelijk voor de Europese uitbreiding van Amazon in een toelichting. "We zijn verheugd om nu zowel grote als kleine Nederlandse bedrijven de mogelijkheid te bieden te verkopen op Amazon.nl en onze andere Europese sites."

Bol.com wil mogelijk ook kleding gaan verkopen

Bol.com liet eerder weten dat het "logisch" zou zijn als dit Nederlandse platform zich wapent in de strijd met Amazon door ook het productaanbod uit te breiden, mogelijk met kleding. Ook bij bol.com kunnen derden, andere bedrijven, hun producten verkopen.

Amazon laat derden ook al veel langer producten op zijn website verkopen in de landen waar het al op grote schaal actief is. "Meer dan de helft van de verkopen op Amazon wereldwijd wordt inmiddels verzorgd door partners."