De regering van het Verenigd Koninkrijk heeft een deal gesloten met aandeelhouders van Flybe om de vliegmaatschappij te redden. Dat zegt de minister van Financiën, Andrea Leadsom, dinsdag op Twitter.

Maandag waren er al geruchten dat Europa's grootste regionale vliegmaatschappij in de financiële problemen zit. Dat lijkt met dit bericht van de minister bevestigd.

"Blij dat we een overeenkomst hebben bereikt me Flybe's aandeelhouders om het bedrijf draaiende te houden, zodat alle regio's in het VK verbonden blijven", aldus Leadsom op Twitter. "Dit zal welkom nieuws zijn voor personeel, klanten en crediteuren."

Begin 2019 zat Flybe ook al aan de grond. Het werd toen overgenomen door Connect Airways, wat onder meer Virgin Atlantic onder zich heeft.

Bij Flybe werken zo'n tweeduizend mensen. Op Schiphol had de maatschappij in 2017 nog zo'n 12.500 start- en landingsrechten, wat het een belangrijke speler maakt voor het vliegveld. Vanuit Nederland vliegt Flybe met vaste lijndiensten naar onder andere Birmingham, Exeter en Londen.