Dreigtweets van president Donald Trump, importheffingen over en weer én een vertraging van de wereldeconomie: de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China duurt al een kleine twee jaar. Woensdag breekt mogelijk het begin van het einde aan, wanneer Chinese handelsgezanten naar het Witte Huis komen om een deelakkoord tussen de twee landen te ondertekenen. Maar wat staat er eigenlijk in? Dit is wat we erover weten.

Allereerst zorgt het deelakkoord ervoor dat de boel niet verder escaleert. Zo zien beide partijen af van nieuwe importheffingen: de Amerikanen zien af van handelstarieven van 15 procent op Chinese goederen als laptops en smartphones, terwijl de Chinezen de vergeldingsimportheffingen weer in de ijskast zetten.

Ook halveren de Verenigde Staten de importheffingen op Chinese goederen die in september vorig jaar werden ingevoerd. De importheffing van 25 procent op Chinese goederen met een totale waarde van 250 miljard dollar (224,6 miljard euro) blijft van kracht.

China gaat meer spullen uit de VS halen

Uit een document van het Amerikaanse ministerie van Handel blijkt ook dat China heeft toegezegd flink meer Amerikaanse producten te gaan importeren. Volgens het ministerie zal China in de komende twee jaar voor 200 miljard dollar (179,7 miljard euro) meer aan Amerikaanse spullen gaan kopen dan in 2017, toen er nog geen handelsconflict was.

Het gaat hierbij om onder meer landbouwproducten. China zou in de komende twee jaar 32 miljard dollar extra aan landbouwproducten gaan importeren, waardoor de Chinezen jaarlijks ongeveer 40 miljard dollar zullen besteden aan onder meer vlees, vis, soja en zuivel uit de VS. Twee jaar geleden was ging het nog om 27 miljard dollar.

China zal munt niet meer in waarde laten dalen

Ook heeft China beloofd de eigen valuta niet meer te devalueren, bevestigde de Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin dinsdag. "In het akkoord heeft China toegezegd zich te onthouden van concurrerende devaluatie en toegezegd de wisselkoers niet te bepalen aan de hand van competitieve doeleinden", aldus de minister.

De Amerikaanse president Trump zei eerder dat China de yuan (de Chinese munteenheid) expres in waarde liet dalen om Chinese producten goedkoper te maken voor de internationale verkoop. China heeft dit overigens nooit toegegeven.

Intellectueel eigendom beter beschermd, maar China wil het rustig aan doen

Ook over de bescherming van intellectueel eigendom en de toegang tot de Chinese markt zijn afspraken gemaakt. China heeft toegezegd intellectueel eigendom beter te zullen beschermen, maar benadrukt dit wel op zijn eigen tempo te zullen doen.

Het onderwerp is al langer een heet hangijzer in de onderhandelingen tussen de twee partijen. De VS beschuldigt China er al jaren van Amerikaanse bedrijven te dwingen hun technologie te delen met Chinese bedrijven en hun intellectueel eigendom te stelen.

Ook stelt het Amerikaanse ministerie van Handel dat China handelsbarrières voor Amerikaanse aanbieders van financiële diensten wegneemt. Zo zou er een gelijk speelveld ontstaan.

Partijen bij elkaar op de thee om te kijken hoe het gaat

Maar hoe wordt ervoor gezorgd dat de Chinezen echt meer sojabonen uit de VS gaan halen? Hiervoor hebben de partijen in wollige woorden afgesproken elkaar regelmatig te treffen om te kijken hoe het gaat met het akkoord. Hoe vaak ze bij elkaar op de thee zullen komen, is niet bekend.

Mocht een van de partijen niet blij zijn met hoe het gaat, dan biedt het akkoord "voldoende ruimte voor beide partijen om proportionele tegenmaatregelen te nemen die de partij nodig acht".