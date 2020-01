BlackRock, de grootste vermogensbeheerder ter wereld, wil groener gaan beleggen. Beleggingen in steenkool gaan daarom deels in de ban. Dat schrijft bestuurder Larry Fink in zijn jaarlijkse brief aan bestuursvoorzitters wereldwijd.

Met deze beslissing wordt BlackRock strenger voor ondernemingen die niet uitleggen hoe zij omgaan met klimaatverandering.

Het Amerikaanse bedrijf is met bijna 7.000 miljard dollar (6.290 miljard euro) veruit de grootste belegger ter wereld. De verwachting is dan ook dat dit besluit gevolgen heeft voor de rest van de industrie.

BlackRock lag eerder nog onder vuur om zijn vaak afwachtende houding op het gebied van duurzaamheid. Uit analyses van stemgedrag op aandeelhoudersvergaderingen blijkt dat het bedrijf in slechts een klein deel van de gevallen meestemt in voorstellen over het milieu. Met deze brief wil BlackRock een ander signaal naar de buitenwereld afgeven.