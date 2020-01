Bezorgbedrijf Takeaway.com, het moederbedrijf van onder meer Thuisbezorgd, heeft in 2019 flink meer bestellingen verwerkt dan in 2018. Dat maakt het bedrijf dinsdag bekend bij de publicatie van cijfers over het vierde kwartaal. Het aantal bestellingen nam vorig jaar toe met 70 procent.

Vooral in Duitsland maakt Takeaway een grote slag: in 2019 wist Lieferando, het Duitse merk van de maaltijdbezorger, 113 procent te groeien in vergelijking met 2018. Het totaal aantal orders kwam in Duitsland uit op 69,5 miljoen. In Nederland was er ook sprake van groei, maar een stuk minder dan in Duitsland. Het aantal orders van Thuisbezorgd nam toe met 16 procent en groeide tot ruim 38 miljoen.

"Afgelopen jaar was op zo veel manieren een memorabel jaar voor ons bedrijf", schrijft Takeaway.com-oprichter Jitse Groen. "En we zijn enthousiast om door te blijven bouwen aan de beste online maaltijdbezorger in 2020."

Met een memorabel jaar verwijst Groen onder meer naar de overname van de Britse maaltijdbezorger Just Eat. Takeaway was maandenlang verwikkeld in een strijd met investeringsmaatschappij Prosus om de Britse bezorgdienst over te nemen. Vorige week kwam Takeaway als winnaar uit deze strijd.

Met het akkoord ontstaat een van de grootste spelers op het gebied van maaltijdbezorging in Europa. Opgeteld kwamen bij Just Eat en Takeaway in 2018 360 miljoen orders binnen met een totale waarde van 7,3 miljard euro.