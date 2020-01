Ondanks een aangekondigde ontslagronde blijft de werkgelegenheid bij Tata Nederland in IJmuiden 'op hoofdlijnen' gegarandeerd tot oktober 2021. Dat schrijft de directie van het metaalconcern in een brief aan vakbond FNV, in handen van De Telegraaf.

Eind november bevestigde Tata Steel na maanden van speculatie dat het staalconcern 1.600 banen ging schrappen in Nederland. In de rest van Europa werden nog eens 1.400 banen geschrapt, waardoor het totaal aantal geschrapte banen opliep tot 3.000.

Maar deze banen zullen voorlopig nog behouden blijven. De directie van Tata Steel Nederland zegt zich toch aan eerder gemaakte afspraken met vakbonden te houden. Daardoor is een ontslagronde in Nederland in ieder geval tot oktober 2021 niet mogelijk.

"De directie bevestigt dat zowel de FNV als de directie het werkgelegenheidspact ondertekend hebben en dat wij ons beiden hieraan hebben gecommitteerd. Het pact is dan ook de leidraad voor de uitwerking van het verbeterprogramma van Tata Steel Nederland. Het spreekt voor zich dat wij ons beiden dan ook aan het pact zullen houden", citeert De Telegraaf uit de brief van de Nederlandse directie aan de FNV.

Volgens de directie is het wel onvermijdelijk dat er banen zullen verdwijnen, omdat de staalproductie, de marges en het verdienmodel "sterk onder druk staan".