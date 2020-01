De Verenigde Staten hebben hun beslissing om China te kenmerken als een land dat hun koers manipuleert teruggedraaid. Dat maakte het Amerikaanse ministerie van Financiën in de nacht van maandag op dinsdag (Nederlandse tijd) bekend.

De aanpassing komt nadat China zou hebben toegezegd hun munt niet langer laag te houden om hun eigen producten goedkoop te houden voor export. Ook zal China meer openheid geven over de koers.

De Amerikaanse president Donald Trump zei eerder meerdere keren dat China de waarde van de Yuan, de Chinese munteenheid, liet zakken om Chinese producten goedkoper te maken voor de internationale verkoop.

In Augustus benoemde de Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin China officieel als 'valutamanipulator'.

China heeft zelf altijd ontkend de munt te manipuleren. Volgens de Chinese regering kwam de koersdaling door zorgen van investeerders over de handelsoorlog tussen de twee landen. Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) bevestigt de uitleg van China.

China en de VS tekenen later deze week een deelakkoord over het handelsconflict. Het zogeheten 'phase one'-handelsakkoord moet ervoor zorgen dat de spanningen tussen beide landen de-escaleren. De twee landen zijn al anderhalf jaar in een handelsconflict verwikkeld.